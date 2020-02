Handball : ATV-Frauen wollen Liga-Spitze bleiben

ATV-Trainerin Yvonne Fillgert will ihr Team nach zwei Niederlagen wieder auf Kurs bringen. Archivfoto: eve. Foto: Evers, Gottfried (eve)

ALDEKERK Die Handball-Damen des TV Aldekerk treffen in der Dritten Liga auf die DJK Marpingen-SC Alsweiler.

Die Frauenteams des TV Aldekerk sind am Wochenende gefordert. In der Dritten Liga trifft der ATV auswärts auf die HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler. Die Oberliga-Frauen des Vereins treffen vor heimischem Publikum auf den Neusser HV. Statt Kamelle zu sammeln, geht bei ihnen die Jagd auf Punkte munter weiter. Während den Oberligafrauen der Aufstieg in die Regionalliga schwer zu nehmen sein wird, geriet der Schritt der ersten Mannschaft hin zu Liga Zwei zuletzt arg ins Wanken.

Die Ausgangslage In der Oberliga der Frauen ist das Reserveteam des ATV das Maß der Dinge. Die Mannschaft von Elin Hoffmann und René Baude hat in den ersten sechzehn Spielen der Meisterschaftsrunde noch nicht verloren und steht mit einem Polster von fünf Punkten Vorsprung auf dem ersten Platz. Der Aufstieg seht noch lange nicht fest, ist aber fest im Visier. Auch die Drittligafrauen gehen als Tabellenerster in die Karnevalstage. Mit dem Anspruch in die Saison gestartet, einen guten Mittelfeldplatz belegen zu wollen, mauserten sich die Grün-Weißen um Neutrainerin Yvonne Fillgert zum Spitzenteam. Nachdem die Tabelle lange Zeit mit Abstand angeführt wurde, rücken die Verfolger den Aldekerkerinnen derzeit arg auf die Pelle und haben aufgeschlossen. In der Liga stehen die Aldekerkerinnen nach zwei Niederlagen in Folge mit zehn Minuspunkten und drei Teams gleichauf aber noch an der Spitze. Im HVN-Pokal glückte am Dienstag noch durch ein 28:17 gegen den TB Wülfrath der Einzug ins Endspiel.

Die Stärken Tore, die ich hinten nicht kassiere, muss ich vorne nicht mehr werfen. Diese alte Weisheit dürfte Trainerin Yvonne Fillgert im Kopf gehabt haben und legte in der Vorbereitung Wert auf die Defensivarbeit. Das zahlte sich aus, schnelle Ballgewinne hemmten den gegnerischen Angriff und machten zugleich den Weg für schnelle Gegenstoßtore frei. Außerdem konnte die Auswärtsschwäche gegenüber dem Vorjahr ad acta gelegt werden. Bei der Reserve ist die Tordifferenz von +161 Toren ein Indikator für Angriffsstärke des Teams, aber vor allem auch hier eine solide und aggressive Abwehr. „Die jungen Wilden“ rennen jedes Team der Liga in Grund und Boden. Sie profitieren darüber hinaus von den Erfahrungen, die viele Spielerinnen schon in der Jugend-Bundesliga gesammelt haben.

Die nächsten Gegner Für „die Zweite“ dürfte es ein ruhiger Auftakt ins Karnevalswochenende geben, wenn am heutigen Abend am 20:30 Uhr der Neusser HV mit seiner Mannschaft in die Vogteihalle kommt. Die Neusserinnen sind vom Glanz alter Tage weit entfernt und als Tabellenletzter wohl nur Laufkundschaft. Ganz anders dürfte es werden, wenn die Drittligamannschaft am späten Samstagabend um 20 Uhr im Saarland beim Aufsteiger antreten muss. Die HSG Marpingen entführte schon im Hinspiel einen Punkt und entpuppte sich als unangenehmer und hartnäckiger Gegner.

Das sagen die Trainer „Wir müssen weiter fokussiert bleiben und an uns arbeiten“ sagt René Baude. „Wir haben noch schwere Spiele vor uns, schauen aber in erster Linie nur auf uns und müssen zusehen, dass wir unsere Hausaufgaben machen.“ Fillgert schaut eher von Spiel zu Spiel. „Nach der langen Anfahrt müssen wir am Samstag hellwach und motiviert ins Spiel gehen“, sagt sie. „In dieser Saison ist jeder Platz möglich, nach oben wie auch nach unten. Wir haben noch sieben schwere Spiele vor uns.“