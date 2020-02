Junioren-Handball : Regionalliga-Mädchen des ATV zittern sich zum Sieg

Merit Eggeling behielt für die B-Juniorinnen des TV Aldekerk in der Handball-Regionalliga die Nerven. Foto: TV Aldekerk

ALDEKERK Die B-Jugend-Handballerinnen aus Aldekerk setzen sich auswärts mit 20:19 (11:10) gegen den Turnverein Biefang durch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(CaB.) Unter der Woche waren gleich drei Jugendmannschaften des TV Aldekerk im Ligabetrieb gefordert.

Handball-Oberliga Mädchen C: Wuppertaler SV - TV Aldekerk II 20:35 (9:15). Im Nachholspiel am Dienstagabend gab es für die Zweitvertretung einen deutlichen und nie gefährdeten Erfolg. Die Gastgeberinnen hatten mit 2:0 geführt, konnten aber insgesamt nur in den ersten fünf Spielminuten Schritt halten. Nele Fillgert hatte die erste Aldekerker Führung zum 5:4 erzielt, danach bestachen die Grün-Weißen mit flüssigem und druckvollem Spiel. „Wir heben heute eine geschlossen starke Leistung gezeigt“, freute sich Trainerin Stefanie Waltereit nach dem Abpfiff. Der Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle wäre damit geschafft, in den letzten vier Spielen soll vielleicht noch der eine oder andere Punkt gegen besser postierte Teams geholt werden.

ATV Brauers; Hermsteiner (9), Fillgert (6), Raedt (5) Ruoss (4), Stuber (3), Hilsemer (3), Ross (3), Savic (2), Christian, Hasselberg und Besener.

Regionalliga Nordrhein Mädchen C: HSG Merkstein – TV Aldekerk 25:31 (11:15). Nachsitzen musste auch die C1 des ATV, die am Mittwochabend in Merkstein vor den Toren Aachens antreten musste. Doch die Fahrt hatte sich gelohnt, gegen den gut besetzten Tabellennachbarn sprang ein verdienter Sieg heraus. Auch wenn die Gastgeberinnen in jeder Halbzeit den deutlich besseren Start hatten, ließen die Aldekerkerinnen sich nicht verunsichern. „Wir haben heute eine starke Abwehr mit einer sehr guten Nora Kothen im Tor in die Halle gestellt“, lobte Trainer Carsten Hilsemer sein Team. Die Ballgewinne wurden in Gegenstöße investiert und in leichte Tore umgemünzt, so dass der Sieg schon zehn Minuten vor dem Abpfiff vorzeitig feststand.

ATV Kothen, Kistler; König (9/2), Hunzelder (6), Kuijs (4), Hermsteiner (4), Röskes (3), Mogar (2) Garbe (2) und Hilsemer (1/1).