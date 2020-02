Kreisliga A : A-Liga: Arminia Kapellen-Hamb will weiter punkten

A-Liga: Arminia Kapellen-Hamb will weiter punkten

Gelderland Kreisliga A Kleve-Geldern: SV Herongen – SV Arminia Kapellen-Hamb (Samstag, 16 Uhr).

Ein 2:1-Sieg gegen Auwel-Holt und eine denkbar knappe Niederlage gegen den Kevelaerer SV – die Arminia aus Kapellen-Hamb präsentiert sich im noch jungen Pflichtspieljahr 2020 bereits deutlich anders als zuvor. Gegen das Team von Spielertrainer Sebastian Tissen soll nun wieder ein Sieg her, um weiter in Richtung Nichtabstiegsplätze zu klettern.

„Wir müssen nach wie vor punkten und werden voll auf Sieg spielen“, kündigt Trainer Marcel Lemmen an. Allerdings steht die Partie nicht unter den besten Voraussetzungen. Karnevalsbedingt muss der Coach auf einige Akteure verzichtet werden. „Man darf die Tabelle nicht so ernst nehmen. Das wird ein schwieriges Spiel. Letztendlich spielen wir jedoch zu Hause und wollen die drei Punkte behalten“, kündigt Tissen an.