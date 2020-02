Ausbildung im Sportverein : Der TSV WaWa bildet die Zukunft aus

Wachtendonk-Wankum Als zweiter Azubi des Vereins beendet Jona Balkhausen seine Ausbildung zum Sportkaufmann. Eine Erfolgsgeschichte aus Wachtendonk-Wankum.

Der Turn- und Sportverein Wachtendonk/Wankum ist vermutlich der einzige Sportverein in der hiesigen Umgebung, der als Ausbildungsstätte jungen, sportbegeisterten Menschen den Einstieg in das Berufsleben ermöglicht. „Nach dem Abitur war mein Berufswunsch, irgendwas mit Sport zu machen. Aber nicht in einem Fitness-Studio, sondern bei einem ganz normalen Sportverein“, erinnert er sich. Der bekennende Bayern-Fan wurde bei einer Azubi-Börse fündig. Dort stieß er auf eine Anzeige des TSV Wachtendonk/Wankum. Der Verein bot eine Ausbildung zum Sport-und Fitnesskaufmann an. Auf seine Bewerbung bekam er einen positiven Bescheid – das war im Sommer 2017.