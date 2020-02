Fußball-Oberliga : SVS bleibt unermüdlich perfektionistisch

Straelens Mittelfeldantreiber Vojno Jesic (vorne) und Konstantin Möllering (links) peilen auch gegen Meerbusch einen Sieg an. Foto: Ja/Norbert Prümen (nop)

Am Sonntag, 15 Uhr, trifft der Spitzenreiter der Fußball-Oberliga vor heimischem Publikum auf den TSV Meerbusch. Straelens Trainerin Inka Grings fordert eine Leistungssteigerung im Vergleich zum 3:0-Erfolg gegen den SC Velbert.

Der SV Straelen zieht an der Tabellenspitze der Fußball-Oberliga Niederrhein weiterhin einsame Kreise. Insgesamt 54 und damit zwölf Punkte Vorsprung hat die Mannschaft von Trainerin Inka Grings mittlerweile vor dem ersten Verfolger vom 1. FC Monheim. Zum Vergleich: Der Klassenprimus der benachbarten Oberliga Westfalen, aktuell ist das der SC Wiedenbrück, hat bloß 38 Punkte auf dem Konto. Dennoch reagiert Grings vehement ablehnend, wenn sie gefragt wird, ob der ersehnte Aufstieg in die Regionalliga nicht praktisch schon perfekt sei. „Das ist auf keinen Fall so“, erklärt die Übungsleiterin unserer Redaktion.

Stattdessen gelte es, Woche für Woche Bestleistungen abzurufen, um in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse weiter vorneweg zu marschieren. Und es gelte, noch besser zu werden. Etwa noch besser als in der vergangenen Woche. Da besiegte der SV Straelen den SC Velbert an der Römerstraße mit 3:0. „Das war kein allzu gutes Spiel von uns. Ich weiß, dass da noch mehr geht“, sagt Inka Grings. Zur Wahrheit gehört allerdings auch: Die vom Abstieg bedrohten Velberter waren für die Grün-Gelben kein Gegner auf Augenhöhe. Deutlich ambitionierter dürfte der Turn- und Sportverein Meerbusch nun gen Straelen reisen. Die Mannschaft von Trainer Antonia Molina steht aktuell auf Tabellenplatz sechs und gilt als gesetztes Mitglied des oberen Drittels.