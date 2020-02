Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ : Diese Gelderländer Sportvereine haben Fördermittel beantragt

Arbeiter beseitigen Schäden auf einer Tartanbahn. Foto: dpa; Quelle der Zahlen in der Tabelle: KSB. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Gelderland Fast 300 Millionen Euro stellt das Land für die Modernisierung von Sportanlagen bereit. Pro Kommune gibt es einen festen Betrag. Doch der Weg zum Geld ist vor allem eins: bürokratisch. Diese Vereine haben Fördermittel beantragt.

Seit einigen Monaten läuft die Antragsphase des NRW-Förderprogramms „Moderne Sportstätte 2022“. Damit möchte das Land lokale Sportvereine unterstützen. Antragsberechtigt sind nur Vereine, die eine Sportstätte als wirtschaftlicher Träger gemietet/gepachtet haben und ein langfristiges Nutzungsrecht an der Sportstätte haben. Gefördert werden Investitionsmaßnahmen von Vereinen ab mindestens 10.000 Euro zur Modernisierung oder zum Umbau. Unterstützung erhalten die Vereine im Kreis Kleve vom Kreissportbund (KSB). Nun hat die vom Kreissportbund eingesetzte Kommission darüber entschieden, welche Vereinsanträge sie als „förderungswürdig“ einstuft und wer in der ersten Ausschüttungsrunde Fördergelder bekommen soll. Als „förderwürdig“ konnten nur Anträge bewertet werden, bei denen alle für die Staatskanzlei zu erfüllenden Voraussetzungen schon vorlagen. Nun ist offiziell, welche Vereine aus dem Gelderland Fördermittel beantragt haben:

Geldern Für die Herzogstadt sind insgesamt knapp 460.000 Euro vorgesehen. Fünf Anträge hat die KSB-Kommission als „förderungswürdig eingestuft“, die in etwa der zur Verfügung stehenden Fördermittel-Summe entsprechen. Die meisten Fördermittel haben der Bäderverein Walbeck (170.000 Euro) und Eintracht Geldern beantragt (167.727,13 Euro), der Golfclub Schloss Haag folgt mit 40.500 Euro. Anträge gestellt haben auch der Tennisclub Kapellen (22.000 Euro) und der Gelderner Dart-Club (20.845,40 Euro).

Kevelaer In der Marienstadt wurde für die erste Ausschüttungsrunde bislang nur ein Antrag des Kevelaerer SV als „förderwürdig“ eingestuft. Der Sportverein hat insgesamt Mittel in Höhe von 154.500 Euro beantragt, Anträge von DJK Twisteden (60.000 Euro), Viktoria Winnekendonk (250.000 Euro), Union Wetten (480.000 Euro), Union Kervenheim und des Reit- und Fahrvereins „von Bredow” Wetten wurden (noch) zurückgestellt.

Issum Einen Spezialfall gibt es in Issum. Zwei Anträge wurden bereits von der KSB-Kommission durchgewunken: ein Antrag des Tennisclubs Sevelen in Höhe von 146.200 Euro und ein Antrag des Tennisclubs Blau-Weiß Issum (155.477,86 Euro). Damit wären die für Issum bereitstehenden 300.000 Euro bereits ausgeschöpft. Es gibt jedoch noch einen Antrag des SV Sevelen (120.000 Euro), der erst einmal zurückgestellt wurde, weil derzeit noch ein Detail des bestehenden Vertragsverhältnisses zwischen Kommune und Verein geprüft wird. Wäre der Antrag des SV Sevelen grundsätzlich „förderungswürdig“, wäre die beantragte Fördersumme (knapp 420.000 Euro) höher als Mittel zur Verfügung stehen (300.000 Euro für Issum). „In dem Fall müssten wir eine Quote finden, damit alle drei Vereine einen Teil der Fördermittel erhalten“, sagt KSB-Vorsitzender Lutz Stermann. „Wenn wir jetzt aber alle drei Anträge erst einmal zurückstellen, wäre das Problem jedoch, dass alle Vereine frühestens in der zweiten Ausschüttungsrunde im Sommer Geld erhalten.“

Kerken 84.600 Euro hat der Kerkener Tennis-Club beantragt und hat dafür auch von der KSB-Kommission grünes Licht bekommen. Es ist war der einzige Antrag eines Kerkener Vereins.

Weeze Zwei Vereine haben in Weeze Gelder beantragt: Rot-Weiß Germania Wemb 139.888 Euro, der TSV Weeze 85.770 Euro. Wenn die Staatskanzlei die Anträge durchwinkt, wären damit von den zur Verfügung stehenden 300.000 Euro etwa 225.000 Euro nach der ersten Bewilligungsrunde vergriffen.

Wachtendonk Es gibt zwar nur einen Vereinsantrag aus Wachtendonk, der wiederum würde das Volumen der möglichen 300.000 Euro komplett ausschöpfen. Nach intensiver Vorbereitung hat der TSV Wachtendonk/Wankum noch einen Antrag in Höhe von 377.000 Euro gestellt, den die KSB-Kommission auch als „förderungswürdig“ eingestuft hat.

Straelen Nach einer Besonderheit sah es anfangs auch in Straelen aus. Weil sich dort die Stadt um alle Sportanlagen kümmert, hieß es zunächst, dass es keinen Verein gibt, der die Förderrichtlinien erfüllt. Es wurden aber noch zwei Rehasportvereine gefunden, die antragsberechtigt sind und möglicherweise noch Anträge stellen werden.

Das weitere Verfahren Der Vorstand des KSB hat Anfang der Woche die sogenannte Prioritätenliste der KSB-Kommission abgesegnet. Daraufhin hat der KSB die Mitteilung, welche Anträge in der entsprechenden Kommune als „förderungswürdig“ eingestuft werden, an die zuständige Kommunalverwaltung geschickt. Diese haben nun bis zum 3. März Zeit zu prüfen, ob aus ihrer Sicht städte-/gemeindebauliche Einwände gegen die geplanten Maßnahmen bestehen. Falls sie Bedenken haben, findet nochmal ein Gespräch mit dem KSB statt. Haben die Kommunen keine Einwände, wird der Kreissportbund die Anträge der Vereine online freischalten und an die Staatskanzlei übermitteln. „Die Vereine müssen dann nichts mehr machen“, sagt Stermann. Wenn die Kommunen die Frist bis zum 3. März verstreichen lassen, gelte die beantragte Maßnahme als genehmigt.

Die Staatskanzlei wird die Anträge anschließend stichprobenartig kontrollieren und nach spätestens sechs Wochen eine Vorentscheidung treffen. Von der Staatskanzlei gehen die Anträge dann an die NRW.Bank, die die Zuwendungsbescheide ausstellen wird. „Sobald die Bescheide ausgestellt sind, können die Vereine loslegen. Vorher auf keinen Fall, um keinen zuwendungsschädlichen Baubeginn zu riskieren.“

Was passiert mit dem Geld, das nicht direkt abgerufen wird? Jetzt startet die erste Ausschüttungsphase. Wenn die Vereine einer Kommune nun bereits die komplette Summe abgerufen haben, kann logischerweise auch keine zweite Ausschüttungsphase mehr hinzukommen. Ansonsten bleibt das Geld erst einmal im „Fördertopf“. „Vor den Sommerferien planen wir dann die zweite Ausschüttungsrunde“, sagt Stermann. Das heißt, Vereine, deren Anträge jetzt zum Beispiel aus formalen Gründen erst noch zurückgestellt wurden, sind noch nicht unbedingt raus aus dem Rennen. Es können auch noch neue Anträge gestellt werden, sofern noch Geld für die Kommune vorhanden ist.

Wird das Geld auch 2021 nicht abgerufen, soll es direkt an die Kommunen fließen – verbunden mit der Bedingung, dass das Geld in die kommunalen Sportanlagen fließt. Die Straelener hätten das Geld gerne schon in diesem Jahr bekommen. Denn es schien erst so, als ob es im gesamten Stadtgebiet keinen antragsfähigen Verein gebe, weil die Sportanlagen alle „unter Dach und Fach“ der Stadt stehen. Die Staatskanzlei hat den Vorschlag, die 300.000 Euro jetzt schon an die Straelener Verwaltung zu überweisen, jedoch bei einem Termin Ende Januar abgelehnt.

Kritik seitens des KSB Der Kreissportbund kritisiert den enormen bürokratischen Aufwand beim Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“, den die Staatskanzlei verlange. „Wir haben jetzt schon nur von Seiten des Kreissportbunds 600 Stunden Arbeit in das Antragsverfahren gesteckt“, sagt Stermann. „Wenn die Abwicklung ansteht, rechnen wir noch einmal mit dem gleichen Aufwand“, sagt er. „Wir werden der Staatskanzlei deshalb mitteilen, dass es so nicht geht. Das ist Wahnsinn. Für uns wie für die Vereine.“ Am Anfang sei gesagt worden, das Verfahren sei einfach und unkompliziert. Nach jedem Treffen mit der Staatskanzlei seien jedoch zusätzliche bürokratische Anforderungen die Folge. „Beim vorigen Treffen am 28. Januar wurde uns unter anderem noch mitgeteilt, dass Vereine, deren Antragssumme die 100.000 Euro übersteigt, jetzt zusätzlich noch mindestens drei Angebote für jedes Gewerk vorlegen müssen“, sagt Stermann. Ein Aufwand, der die Vereine nicht nur im Zeiten des Baubooms vor Probleme stelle. „Was ist denn, wenn die Betriebe sagen, die Maßnahme ist zu klein, der Aufwand rechnet sich nicht für uns und die Vereine keine drei Angebote zusammenkriegen?“, fragt der KSB-Vorsitzende. „Wir als KSB wollen ja, dass unsere Vereine das Geld bekommen“, führt er fort. „Aber so geht es nicht. Das ist für die Zukunft nicht darstellbar. Wir brauchen künftig ein vereinfachtes Fördersystem.“ Fakt ist: Für die Vereine und den KSB ist das Antragsverfahren eine bürokratische Zumutung. Und war Schwarz-Gelb in NRW damals nicht auch dafür angetreten, um Bürokratie abzubauen?