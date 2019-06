Bildende Kunst : Turmstipendium – Blick auf eine Erfolgsstory

Geldern In diesem Jahr gibt es im alten Wasserturm einen runden Geburtstag zu feiern. Zum 20. Mal wird die Förderung für Künstler vergeben.

Das Gelderner Turm­stipendium im Wasserturm am Bahnhof hat sich längst zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Die Stipendienvergabe hat sich in der Kunst- und Künstlerszene herumgesprochen, was zur Folge hat, dass sich Künstler aus dem gesamten Bundesgebiet und aus dem benachbarten Ausland um einen Platz bewerben. „Das Stipendium dient der Vermittlung von Entstehung von Kunst und der Kunstförderung. Wir machen den Turm als Ort für Kunst und Kommunikation erfahrbar und zu einem Raum der Begegnung“, erläutert Initiator Peter Busch vom Verein „KUHnstturm Niederrhein“.