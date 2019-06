Justizvollzugsanstalt Pont : Andreas Schüller beginnt als neuer Leiter der JVA Geldern

Pont Einer kommt, einer geht – Karl Schwers tritt nach 43 Jahren Dienstzeit in den Ruhestand. Ihm folgt Andreas Schüller als Leiter der Justizvollzugsanstalt nach.

Peter Biesenbach beschreibt ihn als „kompetent“ und „hilfsbereit“, als einen „Quereinsteiger“ mit einem „zugewandten Führungsstil“. Der NRW-Justizminister spricht von Andreas Schüller und ist wie zahlreiche andere an diesem Morgen in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Geldern gekommen, um Schüller in seinem Amt als neuer Leiter der JVA zu begrüßen. Zeitgleich dankt er auch Karl Schwers, der die JVA in den vergangenen sechseinhalb Jahren geleitet hat und sich nach über 43 Jahren Dienstzeit in den Ruhestand verabschiedet. Schwers verbrachte seine Dienstzeit unter anderem in den Anstalten Kleve, Aachen und Duisburg. Biesenbach nennt seinen Einsatz „bemerkenswert“ und auch in den Reden von Bürgermeister Sven Kaiser, Beiratsmitglied Magret Voßeler-Deppe oder Personalrat Jentjens kommt immer wieder Schwers unverwechselbare und nahbare Art zur Sprache, die ihn ausmache.