Walbeck : Mit Rotary auf großer Entdeckertour

Aufregende Tage im Tipi-Dorf verbrachten Midori, Arantza, Paul und Bernardo dank des Rotary-Austausches. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Walbeck Die Welt erkunden können junge Erwachsene dank des Rotary-Austauschprogramms. Im Tipidorf Walbeck kamen sie ein Wochenende lang zusammen und berichteten von ihren Erfahrungen und Zukunftsplänen.

Sie sind in einem Alter, in dem noch alle Lebenswege offenstehen. 50 Jugendliche aus aller Welt trafen sich beim Schülerjahresaustausch von Rotary im Tipidorf bei Schloss Walbeck: zum Fußballspielen, Klönen am Lagerfeuer, Essen, Paddeln, Singen. In allen Sprachen, auch auf Deutsch.

Mit von der Partie ist Arantza aus Mexiko. „Es war bisher das beste Jahr meines Lebens“, schwärmt die 19-Jährige vom Aufenthalt in ihrer Gastfamilie bei Coesfeld. „Das Besondere war für mich, hier einen richtigen Winter zu erleben. In Deutschland habe ich drei jüngere Geschwister, zuhause in Mexiko dagegen zwei Brüder.“ Was ihr an Europa besonders gefallen hat bei ihrer dreiwöchigen Tour? „Man fühlt sich sicher hier, das Essen ist natürlich anders.“

Info Die Inbounds, Outbounds und Rotexer Treffen Vier Tage lang trafen sich Inbounds (Jugendliche am Ende ihres Auslandsjahres in Deutschland), Outbounds (Deutsche Jugendliche, die kurz vor dem Auslandsjahr stehen) und Rotexer (Deutsche Jugendliche nach ihrem Auslandsjahr) im Tipidorf von Schloss Walbeck. Moderne Technik Skype hilft, den Kontakt in der Ferne aufrecht zu erhalten. Die Inbounds in Deutschland verständigen sich über eine eigene Whats-App-Gruppe.

Traurig wird sie angesichts des nahenden Rückflugs nicht, denn Arantza will als Aupair-Mädchen zurückkehren. Und sie lenkt ihre berufliche Perspektive auf eine internationale Schiene. Schließlich spricht sie Spanisch, Englisch, Französisch und ein sehr gutes Deutsch: „Vielleicht studiere ich mal was mit Tourismus oder Sprache.“

Bernardos Wohnort Aracaju in Brasilien dagegen liegt direkt am Meer. Meer, soweit das Auge reicht. „Das habe ich in Ibbenbüren nicht. Hier ist einfach alles anders“, stellt Bernardo fest. Anders, das ist nicht nur die Natur, auch die Tiere, die er so sieht. Volleyballspielen und Schwimmen ist aber genauso angesagt wie in seiner Heimat. Noch etwas fällt dem Jugendlichen auf. „Dafür gibt’s hier so kurze Wege. Bei uns fährt man Stunden, und die Landschaft verändert sich nicht. In Europa bist du in der Zeit gleich in einem anderen Land.“

Gemeinsam mit zwei weiteren Inbounds, so heißen Jugendliche am Ende ihres Auslandsjahres in Deutschland, besuchte Bernardo einen Deutsch-Kursus der VHS und geht auf das Gymnasium in Ibbenbüren. Mit dem Schüleraustausch wird ein Teil seines Lebensziels wahr, den er träumt, seit er zehn Jahre alt ist: „Ich möchte die Welt kennenlernen.“ Er würde später gerne zurückkehren und ein Medizin-Studium beginnen. Übrigens, so fügte Bernardo hinzu, sei das Austausch-Programm kein Elite-Verfahren innerhalb der Rotary-Gemeinschaft. In Brasilien sei es nicht erlaubt, dass Kinder von Rotary-Mitgliedern teilnehmen. Er habe sich bei einem Auswahlverfahren bewerben können.

Wenn Paul aus Xanten nach einem Jahr zurückkehrt, dürfte er wissen, wie ein Schaf geschoren wird. Und noch viel mehr erlebt haben. Denn der 15-Jährige steht vor dem Abflug in den Südwesten Australiens. „Was ich mir davon verspreche? Erfahrung fürs Lebens mitnehmen und Freunde auf Lebenszeit zu gewinnen“, formuliert Paul. Der Gymnasiast möchte später Ingenieur werden, Jura oder BWL studieren. „Irgendwas mit Technik, das fasziniert mich. Am liebsten möchte ich eine eigene Fabrik für Wohnmobile leiten. Und einmal die Welt umsegeln“, konkretisiert der Deutsche. Down Under erwartet ihn zunächst eine Gastfamilie mit einer Farm von rund 70 Hektar, die zweite Station wird eine Familie mit vier Geschwistern sein und einer noch größeren Farm mit 3000 Schafen.