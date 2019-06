Bezirksschützenfest : Lüllingen wird Hauptstadt der Schützen

Lüllingen In der kleinsten Ortschaft Gelderns fand das Bezirksschützenfest statt. Gastgeber war die St.-Rochus-Bruderschaft.

Der Geldener Bürgermeister Sven Kaiser beschrieb in seiner Rede Schützenfeste als Ereignisse, bei denen ganze Ortschaften auf den Beinen sind. Der Sonntag dürfte dieses Bild bestätigt haben, schließlich konnte er beobachten, wie eine Reihe von Schützenvereinen und Bruderschaften ins beschauliche Lüllingen kam. In der kleinsten Ortschaft Gelderns fand nämlich am Sonntag das alljährliche Bezirksschützenfest statt, ausgerichtet von der St.-Rochus-Bruderschaft Lüllingen mit der Unterstützung des Bezirksverbands Kevelaer.