Kerkener Neujahrsempfang : Umbau Rahmer Kirchweg beginnt bald

Für Elterntaxis werden separate Bereiche geschaffen, kündigte Dirk Möcking beim Neujahrsempfang an.

Von Christian Kaspers

„In den nächsten Jahren wird sich das Gesicht der Gemeinde Kerken an vielen Stellen wesentlich verändern“, sagte Bürgermeister Dirk Möcking beim Neujahresempfang im Nieukerker Adlersaal. Im März soll endlich die Aula und Mensa der Robert-Jungk-Gesamtschule fertiggestellt werden, heißt es. Damit endet die sechsjährige Gesamtbauphase an der Schule in Aldekerk. Rund zehn Millionen Euro sind insgesamt in das Schulzentrum investiert worden, informierte Möcking.

Die Bauarbeiten vor dem Schulzentrum am Rahmer Kirchweg sollen im Frühjahr beginnen. Stellplätze für Autos, eine Baumreihe, Wiesenfläche und auch Abstellmöglichkeiten für Fahrräder sollen dort geschaffen werden. Das Bauprojekt wird über das Integrierte Handlungskonzept (IHK) mit 50 Prozent von Land und Bund gefördert. Darüber hinaus soll der Verkehr am Rahmer Kirchweg optimiert werden. Für Elterntaxis werden separate Bereiche in Schulnähe geschaffen, heißt es. Die Investitionen in einen zukunftsfähigen Schulstandort zeigen bereits jetzt Wirkung. Vor über 15 Jahren besuchten 973 Kinder und Jugendliche eine Schule in Kerken. Bis 2015 sanken die Schülerzahlen auf 647 – eine Differenz von mehr als 300 Schülern. Nun geht es wieder bergauf am neuen „Schulstandort“ Kerken. Fast 1000 Schüler (985) besuchten im vergangenen Jahr eine Schule der Gemeinde.

Im Rahmen des IHK soll auch die Umgestaltung des Einzelhandelsbereichs in Nieukerk auf der Krefelder Straße zusammen mit dem Friedensplatz gefördert werden. Die Umgestaltung soll einen Fußgängerbereich etablieren.

Im Hinblick auf den Glasfaserausbau gibt es noch kleinere rote Flecken auf der Kerkener Landkarte. Bund und Land stellen hierfür 90 Prozent Fördermittel zur Verfügung, berichtet Möcking. Die Arbeiten sollen im März oder April beginnen. Die Hausanschlüsse werden bis September verlegt, heißt es. 110 Haushalte haben sich bisher für einen Anschluss der Deutschen Glasfaser angemeldet.