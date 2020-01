Kappensitzungen : „Alte Herren“ regieren: Jochen Klink ist Prinz von Auwel-Holt

Sie sind traditionell die Frühstarter im Sitzungskarneval des Gelderlandes – und sowieso auch ein bisschen anders. Die Kappensitzungen des SC Blau-Weiß Auwel-Holt füllen gleich fünfmal den Saal Schraetz.

Doch wie wird man Prinz beim SC Blau-Weiß Auwel-Holt? Das „Viergestirn“, auch das gibt wohl nur in Auwel-Holt, also die Organisatoren des Karnevals, sammeln zunächst die Namen der Kandidaten. In jedem Jahr ist eine andere Mannschaft an der Reihe. Nun waren es die Alten Herren, die gleich acht mögliche Prinzen benannten. Zum Elferrat gehören weitere acht Aktive, diese hatten jedoch schon mal das Vergnügen, Prinz zu sein. Und das kann man natürlich nur einmal im Leben sein. 16 Leute im Elferrat, das klingt mathematisch nicht korrekt. Ist aber kein Problem, da man sich die Sitzungstermine aufteilt. Anfang November wurde dann gelost und das „Viergestirn“ informierte den Gewinner. Absolut vertraulich, denn noch war dann Stillschweigen angesagt. Erst bei der ersten Kappensitzung sollte bekannt werden, wer es ist.