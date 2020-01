Gebäude in Geldern ist abgesackt : Betten Giesberts vor aufwändiger Sanierung

Gebäude in Geldern ist abgesackt

Das Geschäftshaus von Betten Giesberts an der Gelderstraße. Foto: Dirk Möwius

Das abgesackte Gebäude muss angehoben werden.

Man könnte an einen Bergschaden denken: Seit gut zehn Jahren sackt ein Teil des Gebäudes von Betten Giesberts an der Gelderstraße immer weiter ab. Aber unter Geldern wurde nie Steinkohle abgebaut. „Es war schon ein regelrechtes Mysterium“, so Inhaber Johannes Giesberts. Der Boden musste immer wieder nachgearbeitet werden, die mittlerweile sieben Zentimeter Unterschied sind trotzdem offensichtlich. Ein Bau-Geologe fand nun nach einigen Bohrungen die Ursache. Das Fundament ist unterspült worden, die Gründung reicht nicht, das Haus stabil zu halten. Ob Schwankungen des Grundwassers oder Regenwasser die entscheidende Ursache sind, weiß man nicht genau.