Kein Personen- aber Sachschaden : Unfall auf der B 58 in Issum am Dienstagmorgen

Polizei und Feuerwehr waren beim Unfall in Issum im Einsatz. Foto: dpa/Friso Gentsch

Issum Zu einem Unfall in den Morgenstunden kam es auf der B 58 in Issum in Höhe der Araltankstelle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein 59-Jähriger fuhr mit seinem Belingo aus Alpen Richtung Geldern auf der Weseler Straße / B 58. Ein 23-Jähriger aus Issum bog von Nordring kommend auf die B 58 ab. Es kam zur Kollision. Alle Beteiligten blieben unverletzt.