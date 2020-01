Nordwestbahn-Bilanz zur Pünktlichkeit : Fast jeder fünfte RE10 ist zu spät

Im Jahr 2019 waren nur 82 Prozent der Züge des Niers-Expresses pünktlich. Foto: Dirk Möwius

Gelderland Seit Jahren klagen Pendler über die Unzuverlässigkeit beim RE10. Wie die Nordwestbahn jetzt auf Nachfrage mitteilt, lag die Pünktlichkeitsquote 2019 bei 82 Prozent – in den ersten beiden Wochen dieses Jahres war der Wert schlechter.

2019 war knapp jeder fünfte Zug der Nordwestbahn (NWB) auf der RE10-Strecke zwischen Düsseldorf und Kleve zu spät. Wie die NWB auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, lag die Pünktlichkeitsquote 2019 bei 82 Prozent. Ein Zug gelte demnach als pünktlich, wenn die Verspätung weniger als drei Minuten beträgt. Messpunkte auf der RE10-Strecke sind Kleve, Krefeld und Düsseldorf.

Bei der NWB waren somit von 100 Fahrten 18 Züge unpünktlich. Laut NWB seien davon 16 auf externe Ursachen zurückzuführen, die die größtenteils bei DB Netz oder in der veralteten Infrastruktur liegen. Nur ein kleiner Anteil gehe auf das eigene Konto. Zum Vergleich: Laut des Qualitätsberichts, den der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr jedes Jahr veröffentlicht, lag die Pünktlichkeitsquote aller Regionalexpress-Linien in ganz NRW 2018 bei 78,2 Prozent. Die Werte für die Regionalbahn-Linien liegen darüber (85,5 Prozent), ebenso die für die S-Bahnen (89,6) Zahlen für 2019 liegen noch nicht vor.

Info NWB fehlen immer noch Lokführer Personal Nach wie vor leide die Nordwestbahn – wie andere in der Branche auch – noch an dem Triebfahrzeugführer-Mangel, sagte die Sprecherin. Deshalb habe man 2019 eine große Ausbildungsoffensive gestartet. Wie viele Triebfahrzeugführer genau fehlen, teilte die NWB aus betrieblichen Gründen nicht mit.

Bei der Deutschen Bahn (DB) heißt es auf Nachfrage aber, dass die meisten Verspätungen sogenannte Zugfolgenverspätungen seien. „Denn jede Verspätung sorgt für Zugfolgeverspätungen, wenn die Züge in die hoch frequentierten Knoten Krefeld, Neuss oder Düsseldorf einfädeln müssen“, sagt eine Bahnsprecherin. „Verpasst ein Zug – egal ob durch eine gestörte Fahrzeugtür oder eine Signalstörung – seinen Zeitslot beim Einfahren in die Knoten, muss er oftmals warten und es baut sich eine zusätzliche Verspätung auf.“ Die Störungen, die aufgrund der Infrastruktur zwischen Kleve und Kempen verursacht wurden – wie Bahnübergangs-, Weichen- oder Stellwerksstörungen–, habe man bereits nennenswert reduzieren können, sagt die Sprecherin. Mit 20 Prozent in 2017 und 16 Prozent in 2018 wäre der Anteil an den Verspätungen geringer gewesen als der, der auf die Eisenbahnverkehrsunternehmen (wie die NWB) zurückgehe. „Hier betrug der Anteil jeweils rund 29 Prozent“, sagt die Sprecherin.

In den ersten beiden Wochen dieses Jahres fällt die Bilanz noch etwas schlechter aus. Demnach habe die Pünktlichkeitsquote vom 1. bis zum 14. Januar nur bei 75 Prozent gelegen. Laut NWB seien die Verspätungen in diesem Zeitraum zu 92 Prozent auf externe Ursachen zurückzuführen, nur acht Prozent seien demnach auf Probleme im eigenen Betrieb zurückzuführen.

In der vergangenen Zeit hatten sich immer wieder Pendler auf unseren Aufruf hin an die Redaktion gewandt und sich über Verspätungen oder Zugausfälle beschwert. Seit dem 15. Dezember kann der Niersexpress nicht seine gewohnte Strecke fahren. In Düsseldorf wird der S-Bahnhof in Düsseldorf-Bilk weiter zum Regionalhalt ausgebaut. Bis zum 20. April muss der Niersexpress deshalb über Duisburg fahren.

Ein Leser, der sich gemeldet hat, war zum Beispiel Heinz van de Linde aus Goch. Er berichtete von einem RE10-Erlebnis vor einigen Wochen, als seine Frau und er in Kevelaer so lange auf einen verspäteten Zug warten mussten, dass sie nach einer über einstündigen Wartezeit am Bahnsteig letztlich auf ein Taxi nach Goch umgestiegen sind. Sie ärgerten sich vor allem über die fehlenden Informationen am Bahnsteig.

Auch Pendler Christian Derksen aus Kevelaer berichtet von einem Negativerlebnis. „Momentan ist die Situation wieder ein große Katastrophe, kaum ein Zug kommt pünktlich“, sagt der Architektur-Student aus Kevelaer, der mit dem RE10 immer nach Düsseldorf zur Uni fahren muss. Am vergangenen Dienstag wollte er zum Beispiel mit dem Zug um 10:51 Uhr von Kevelaer aus nach Düsseldorf fahren. „Nachdem wir schon lange am Bahnsteig gewartet hatten, ist der Zug einfach ausgefallen“, sagt er. Was er besonders ärgerlich findet: „Es gab vorher weder eine Information darüber noch eine Durchsage.“ Das Ergebnis für Derksen war, dass er seine Vorlesung in Düsseldorf verpasste. Auf Nachfrage bei der Nordwestbahn, wie es zu dem Zugausfall kam, teilt diese mit: „Der Ausfall kam aufgrund eines Personalengpasses zustande“, sagt eine Sprecherin. „Wir konnten die Schicht nicht besetzen.“ Die Ursache lag in diesem Fall also nicht bei der DB Netz, sondern im Betriebsablauf der NWB. Für die ersten beiden Januar-Wochen habe die Zugausfallquote jedoch nur bei 1,5 Prozent gelegen. Laut Derksen funktioniere zumindest die Rückfahrt über Duisburg derzeit ganz ordentlich.