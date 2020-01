Kommunalpolitik : Issums SPD stellt sich neu auf

Issum Ralf Rau ist der neue Vorsitzende, Peter Ruhrländer sein Stellvertreter. Im Vorstand sind auch vier Jusos. Neben Umwelt, öffentlichem Nahverkehr und Verkehrssituationen in den Ortskernen bewegt sie die anstehende Kommunalwahl.

Im Garten flattert die Fahne von Borussia Mönchengladbach. Für Ralf Rau, den Besitzer des Gartens, ist Fußball die schönste Nebensache der Welt. Sein Herz schlägt aber noch für etwas anderes: die Politik. Als neuer Vorsitzender des Issumer Ortsvereins der SPD kann er die aktiv mitgestalten. Warum er der richtige Mann für den Posten ist? Sein Vorgänger Michael Petermann muss nicht lange überlegen. Er schätzt an dem 54-jährigen Familienvater dessen Durchsetzungsvermögen und seinen Einsatz. „Bei Info-Ständen war er immer vorne mit dabei und er kann auch andere motivieren“, sagt Petermann. Bürgernähe ist das große Thema, das sich Rau auf die Fahne geschrieben hat. Ein eigenes Bürgerbüro für die SPD in Issum als Anlaufstelle? „Das kann sich so ein kleiner Ortsverein nicht leisten“, sagt Petermann, der im neu gewählten Vorstand den Kassierer-Posten inne hat. Aber man könne die bestehende Gastronomie nutzen, schlägt Rau vor, der beruflich als Handelsvertreter für Medizinprodukte unterwegs ist. Seine politische Heimat hat er im November 2017 fest gemacht, da ist er dem Ortsverein der SPD beigetreten. „Mein Opa, eigentlich alle, waren auf der Zeche, was anderes war gar nicht denkbar.“ Was ihn außerdem überzeugte: „Die SPD hat sich immer um die Leute gekümmert.“ So hat er es erlebt.