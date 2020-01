Zusätzliche Aufnahme von Asylbewerbern : Kevelaer will Flüchtlingen weiter helfen

Kevelaer Obwohl der NRW-Minister es kritisch sieht, dass die Marienstadt zusätzliche Asylbewerber aufnehmen will, hält die Stadt an dem Angebot fest. Im Gelderland ist die Wallfahrtsstadt die einzige Kommune.

Wie berichtet, haben sich die „Sichere Hafen“-Kommunen dazu in Bielefeld getroffen und weitere Absprachen getroffen. Bezog sich die bisher die zugesagte Unterstützung auf reine Hilfe aus Seenot, so soll nun auch den Menschen in den Flüchtlingslagern der Mittelmeeranrainerstaaten Hilfe zuteil werden. „Wir legen den Fokus hierbei auch auf unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die in den griechischen Camps untergebracht sind. Die humanitäre Lage dort ist katastrophal“, so der Bielefelder Oberbürgermeister Pit Clausen. Die beteiligten Kommunen sollen dabei vor Ort ihre Steuerungsmöglichkeit behalten, um eine breite Akzeptanz in der Lokalpolitik und Bürgerschaft zu erhalten. Die Maßnahmen sollen zeitlich begrenzt werden.„Wir müssen schauen, wie viele können wir aufnehmen“, erläutert Pichler. Er rechnet mit etwa zehn Jugendlichen in der 28.000-Einwohner-Stadt. „Ganz klar ist, dass wir die Initiative zeitlich begrenzen müssen. Und wir müssen auch eine genaue Zahl festlegen.“ Ohnehin wird sich der Rat noch mit dem Thema beschäftigen müssen, wenn es tatsächlich zur Aufnahme von Flüchtlingen kommt. Denn dann müsste der Beschluss geändert werden, weil der sich sich bislang nur auf die Geflüchteten in Seenot bezog. Das Bündnis der Kommunen hat den Bund aufgefordert, die rechtlichen Voraussetzungen für die Aufnahme der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zu schaffen. Zudem wird das Land – auch in seiner Funktion als Kostenträger – um Unterstützung gebeten. „Wir als Stadt können nur das Hilfsangebot machen. Wenn Bund und Land nicht mitziehen, haben wir keine Handhabe, weil wir gar keine Flüchtlinge bekommen“, sagt Pichler. Kevelaer ist in der Region die einzige Kommune, die sich zum „Sicheren Hafen“ erklärt hat. An sich unterstütze man eine solche Initiative durchaus, sagte Issums Bürgermeister Clemens Brüx. „Aber uns fehlen hier einfach die Unterkunftmöglichkeiten.“ Die Genehmigung für die Blockbohlenhäuser am Koetherdyck sei abgelaufen, die Häuser inzwischen verkauft. Für Geldern erläutert Stadtsprecher Herbert van Stephoudt, dass sich Geldern auch mit Hilfe eines großen Netzwerkes von Ehrenamtlichen sehr intensiv um die Unterbringung, Betreuung und Begleitung von Flüchtlingen kümmere. Die Ehrenamtlichen würden die Arbeit erheblich unterstützen. „Eine Diskussion und Meinungsfindung zur zusätzlichen Aufnahme weiterer Flüchtlinge hat es in Geldern noch nicht gegeben“, so van Stephoudt.