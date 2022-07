Neues Angebot in Aldekerk : Jugendheim wird zur Tagespflege umgebaut

Christian Nitsch (Clivia), Iris Itgenshorst und Niklas Huth (Kirchengemeinde), Peter Franken (Architekt), Dagmar de Laak (Clivia) und Dirk Möcking (Bürgermeister) Foto: Clivia

Aldekerk Die Clivia-Gruppe mit Hauptsitz in Kleve baut das Haus in Aldekerk um. Es wird auch drei barrierefreie Wohnungen geben. Eröffnet werden soll die Tagespflege spätestens Anfang 2024.

Da wo früher Jugendliche Spaß hatten, wird es sich bald eine andere Generation gemütlich machen. Die Clivia-Gruppe mit Hauptsitz in Kleve baut jetzt das ehemalige Jugendheim in Aldekerk um. „Hier entsteht eine Tagespflege mit voraussichtlich 17 Plätzen. Außerdem wird es auch drei barrierefreie Wohnungen geben, in denen wir das so genannte ‚Service Wohnen‘ – eine Form des ‚betreuten Wohnens‘ anbieten“, erklärt Christian Nitsch, Geschäftsführer der Clivia-Gruppe.

Gemeinsam mit dem Kerkener Bürgermeister Dirk Möcking, der Vorsitzenden des Pfarreirates Iris Itgenshorst, dem Mitglied des Kirchenvorstandes Niklas Huth, dem Kerkener Architekten Peter Franke sowie der Pflegemanagerin der Clivia Gruppe, Dagmar de Laak wurde jetzt obligatorisch der Schlüssel zur Immobilie übergeben. „Ich freue mich, in der Gemeinde Kerken demnächst ein so attraktives Angebot für ältere Menschen zu haben und eine Lücke in der Gesundheitsversorgung unserer Bürger absehbar schließen zu können“, so Bürgermeister Möcking.

Info 500 Mitarbeiter im Kreis Kleve Unternehmen Seit vielen Jahren ist Clivia mit einem breiten Spektrum unterschiedlichster Services und rund 500 Mitarbeitern einer der großen Anbieter von Dienstleistungen für ältere und pflegebedürftige Menschen in Kleve und am Niederrhein. Von der Versorgung im häuslichen und ambulanten Bereich über Betreutes Wohnen, Tagesbetreuung, der häuslichen 24-Stunden-Intensivpflege bis hin zur vollstationären Pflege in eigenen Pflegeheimen werden bei Clivia Menschen ver- und umsorgt. www.cliviagruppe.de.

„Wir hatten von Anfang an ein gutes Gefühl in der Zusammenarbeit mit Clivia“, ergänzen Iris Itgenshorst und Niklas Huth aus Sicht der Kirchengemeinde St. Dionysius Kerken, „und freuen uns, dass das Gebäude nun in gute Hände übergeben werden kann. Wir wünschen dem neuen Besitzer viel Erfolg bei seinen Plänen für eine seniorengerechte Nutzung des Objektes nach dem Umbau.“

„Als Kerkener Architekten waren wir natürlich begeistert als Clivia uns gefragt hat, ob wir das Objekt mit unserem Know-how unterstützen können und freuen uns schon darauf, dass unsere Pläne jetzt nach und nach Gestalt annehmen“, so die Architekten Franke.

Das Konzept trägt auch zur Entlastung von pflegenden Angehörigen bei: „Gerade eine Tagespflege gibt den Angehörigen die Möglichkeit, Zeit für sich oder ihren Job zu haben, während sie ihre Liebsten gut aufgehoben und professionell betreut wissen.“, erklärt Dagmar de Laak, Pflegmanagerin der Clivia-Gruppe, das Konzept.

In den kommenden Monaten ist dann unter anderem das Clivia Technikteam im Einsatz und verwandelt das ehemalige Jugendheim in ein modernes Dienstleistungszentrum. Eröffnet werden soll die Tagespflege spätestens Anfang 2024. Wer Interesse an dem Dienstleistungsangebot oder einer Wohnung hat, muss sich noch ein wenig gedulden: „Natürlich kann man sich schon bei uns melden, um einen Platz in der Tagespflege zu sichern oder als Interessent für eine Wohnung vorgemerkt zu werden. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir aber noch nicht sagen, wann das Gebäude endgültig bezugsfertig ist“, so Nitsch. Wer Fragen zum zukünftigen Tagespflege-Angebot hat kann sich an Birgit Derks, Leiterin der Clivia-Tagespflege wenden. Sie ist erreichbar unter 02821 7188020 oder b.derks@clivia-gruppe.de. Fragen zum Senioren Service-Wohnen beantwortet gerne Thorsten Rupp, Prokurist der Clivia-Gruppe, unter 02821 7180 oder t.rupp@clivia-gruppe.de