Gewerbegebiet an der Industriestraße : Edeka und Aldi bauen in Nieukerk neu

Edeka in Nieukerk mit Bettenlager im Hintergrund foto: möw. Foto: Dirk Möwius

Nieukerk Im Gewerbegebiet an der Industriestraße will zunächst Brüggemeier modernisieren. Am Standort des Geschäftes Dänisches Bettenlager wird dann die Filiale des Discounters entstehen.