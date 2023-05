Geistliches Konzert „Star Wars“ beim Orgelkonzert in Straelen

Krakenberg wurde 1970 in Essen geboren, wo er aufwuchs, zur Schule ging und studierte. Bereits in der 9. Klasse war er seit 1986 nebenamtlicher Organist in Essen-Kray, diese Position hatte er bis 1997 kurz vor dem A-Examen. Von 1992 bis 1997 dauerte das Kirchenmusikstudium an der Folkwang-Hochschule in Essen, das er 1997 mit dem A-Examen abschloss. Während des Studiums nahm Krakenberg an zahlreichen Akademien und Kursen im In- und Ausland bei international renommierten Organisten teil. Von 1997 bis 2000 war er Kirchenmusiker der evangelischen Garnisonskirche Augustdorf/Lippe, von 2000 bis 2005 Kirchenmusiker der evangelischen Kirche Hamburg-Bergstedt Seit April 2005 ist Krakenberg Kirchenmusiker, Kantor und Organist der Stadtkirche St. Marien in Husum. Darüber hinaus ist er Kreiskantor des Kirchenkreises Nordfriesland und Leiter des Westküsten C-Seminars.