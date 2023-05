Kultur in Kevelaer Volles Kulturprogramm in Kevelaer

Den Beginn der Reihe macht das Lustspiel „Oma wird verkauft“ am 18. September. Was tun, wenn die Rente der Oma die Familie und das Bestattungsinstitut über Wasser hält und Oma plötzlich verstirbt? Richtig, einfach so tun, als wäre Oma noch am Leben, sich als sie ausgeben und 75.000 Euro für den Verkauf an einen Konkurrenzunternehmer verdienen. Das zeitgenössische Stück „Furor“ folgt am 18. Oktober. Ein Schlagabtausch mit Erpressung und Eskalation steht bevor. Am 22. November führt das Stück „Im Schnee wird nur dem Tod nicht kalt“ in die Alpen und lässt Kommissar Jennerwein erstmals im Theater ermitteln.