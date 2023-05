Auszeit vor der Haustür Programm zur Landpartie am Niederrhein ist da

Jetzt ist das Programmheft mit Radkarte erschienen und bietet den vollständigen Überblick über zwei besondere Wochenenden voller Kunst und Kultur. Viele warten inzwischen Jahr für Jahr gespannt auf das beliebte Heft und genießen es, in dem kleinen Auszeitbegleiter zu schmökern, die eigenen Lieblingsorte zu entdecken, die Radkarte zur Hand zu nehmen und die eigene Landpartie-Tour in Ruhe zu planen. Ab sofort gibt es das Programmheft mit der innenliegenden Karte in allen Filialen der Volksbank an der Niers, in der Tourist Info der Wallfahrtsstadt Kevelaer, im Infogebäude des Solegarten St. Jakob sowie in den Buchhandlungen in der Kevelaerer und Gelderner Innenstadt. Zum Download gibt es beides auch unter www.landpartie-niederrhein.de.