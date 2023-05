Aufführung der Schüler der Freien Realschule Wachtendonk Ein Lehrstück von Jugendlichen zum Umgang mit Gerüchten

An der Freien Realschule Weitsicht in Wachtendonk hat die sechste Klasse in Zusammenarbeit mit der Schauspielerin Susanne Stangl und Lehrerin und Sängerin Sonja Kandels an drei Tagen das Theaterstück „...bis sich die Balken biegen“ auf die Bühne gebracht. Seit Oktober 2022 wurde fleißig geprobt und von der Auswahl des Themas bis hin zur Ausarbeitung der Dialoge alles mit den Schülern erarbeitet.