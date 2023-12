St. Peter und Paul Ratingen Stattliche Nordmanntannen für die Kirche

Nein, die Christbäume im Altarraum von St. Peter und Paul sind nicht kunstfertig in der Kuppel aufgehängt. Sie stehen in veritablen Christbaumständern. Allerdings heben die sich schon vom haushaltsüblichen Modell ab. Immerhin sind in der Kirche Bäume von sieben Metern Höhe zu arretieren.