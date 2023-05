In Straelen Wohlfühlabend in der Bofrost-Halle

Drei Mal 40 Minuten warteten auf die Gäste, in denen es quer durch das deutsche und internationale Liedgut ging. Es war unglaublich, wie sich das Publikum auf die Auswahl einließ. Den Beginn machte ein deutsches Medley. „Im Frühtau zu Berge“ erklang, „Veronika, der Lenz ist da“ passte zum Frühling, ebenso wie „Wochenend‘ und Sonnenschein“. Für alle Altersklassen war etwas dabei. Ob das relativ aktuelle „80 Millionen“ oder „Jeans on“ aus den 70ern. „Que Sera“ ließ das Publikum im Walzertakt mitschunkeln. Es folgte ein Medley in Anlehnung an den ESC. Nur handelte es sich bei dieser Auswahl um Lieder, die tatsächlich Lieder und „mitsingfähig“ waren. Voller Inbrunst schmetterte der Saal später Nenas „99 Luftballons“, „Skandal im Sperrbezirk“ oder „Forever young“.