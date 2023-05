Musik in Geldern Ein Weltstar auf dem flachen Land

An „schweißnasse“ Tage erinnert sich Willi Teloo. Jedesmal dann, wenn er in seinem Treppenhaus an einem blau-schwarzen Plakat vorbeiläuft. Es zeigt ein Männergesicht, dessen eine Hälfte von einer Hand verdeckt ist: Das Antlitz von Eric Burdon, auf dessen Konzert mit diesem Aushang aufmerksam gemacht wurde. Vor genau 25 Jahren gastierte der Weltstar in der Halle Gelderland. Und gab damit letztlich den Anstoß zu einer ganzen Reihe weiterer Rock- und Blues­konzerte in der Herzogstadt.