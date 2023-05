Neue Ausstellung bei "Arn!ko" in Straelen Schwingungen aus Ton und Spargelpapier

Arnhild Koppel hält sich dagegen eher für eine Finderin. „Ich muss die Dinge, die ich für meine Kunst verwende, nicht suchen, sie finden mich“, sagt sie. So wie die alte Leinwand, die sie vor dem Müll bewahrt hat. Dazu gesellen sich andere Fundstücke wie Rinde oder ein Stück Asphalt, über das sie absichtlich etwas Kaffee verschüttet hat. Das Werk trägt den Titel „Asphaltiert“. „Ich finde, dass in den Städten viel zu viele Stellen asphaltiert oder versiegelt sind. Das ist echt ein Problem.“ Die größte Inspiration sei es für sie, wenn sie sieht, was andere schaffen. „Im besten Fall bringt das bei mir etwas zum Schwingen, was schon da war.“ Deshalb lade sie regelmäßig zu Gemeinschaftsausstellungen ein. „Man experimentiert und öffnet sich für andere Geschichten. Trotzdem bleibe ich meiner Linie treu und muss mich nicht verbiegen.“ Stephanie Ix aus Kerken holt sich ihre Inspiration aus der Natur. Für die Ausstellung in Straelen habe sie sich mit den Farben etwas zurückgenommen. Ihre Arbeiten wirken dezent, fast schon zerbrechlich, so wie die filigranen Wurzelgeflechte, die sie mit Öl auf Leinwand verewigt hat. Bei ihren Spachtelarbeiten hat sie sich von den bizarren Moorlandschaften des Hohen Venns beeindrucken lassen. Ermutigt durch die anderen Kunstwerke habe sie sich erstmals auch an Öl auf Ton herangewagt und dafür mehrere Tonplatten bei einem Keramikkünstler in Alderkerk in der Größe 20 mal 30 Zentimeter anfertigen lassen. „Sie zu bemalen, war gar nicht so einfach, weil der Ton viel Farbe zieht und die Platten schnell reißen. Außerdem lässt sich die Ölfarbe im Unterschied zur Leinwand nachträglich kaum noch verändern.“