Langenfelder Kirchen Chöre gestalten die katholischen Messen an Weihnachten

In der Stadtkirche St. Josef werden verschiedene musikalische Gruppierungen zu hören sein, die die Gottesdienste von Kinderkrippenfeier über Mette am Markt und Hl. Messe am Zweiten Feiertag festlich gestalten werden. Am Heiligen Abend um 15 Uhr wird die Kinderkrippenfeier in St. Josef mit dem Kinderchor der Gemeinde unter Leitung von Olga Sambo gestaltet. Die „Mette am Markt“ beginnt um 17.30 Uhr mit einem Bläserensemble und der Tonbotschaft (Gesang) vor dem Schauplatz (Stadthalle). Um 22 Uhr wird in St. Josef die Christmette, mit dem Bariton Sebastian Neuwahl mit Werken von Dvorak, Adam und Cornelius gefeiert. Am Ersten Weihnachtsfeiertag findet um 11.15 Uhr eine Messe mit Werken von: Mendelssohn Bartholdy, Bach, Campra mit dem Bläserensemble „Quartok“ statt.

Die Messe am Zweiten Feiertag beginnt um 11.15 Uhr und wird mit dem Chor „ImPuls“, unter der Leitung von Matthias Krella und Hans-André Stamm, Orgel, mit Werken von Gounod, Rutter, Snyder, Graupner musikalisch gestaltet.