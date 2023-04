Literatur Ein Abend über den Rhein

Um den berühmtesten Strom Deutschlands geht es am Freitag, 12. Mai, in einer Veranstaltung des Kunstvereins Gelderland. Ab 19.30 Uhr stellt der Journalist und Historiker Helge Drafz seinen Bildband ,,Der Rhein – der Fluss in der Fotografie seit 1846’‘ im Haus Ingenray, Möhlendyck 22, in Pont vor.