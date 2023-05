Rockmusik „Queenkings“ lassen den Adlersaal singen

Eine sehr gute musikalische Alternative zum Eurovision Song Contest haben am Samstagabend der Heimatverein Nieukerk und der Trägerverein Adlersaal geboten. Statt der Gesangskünstler aus knapp 30 Ländern im fernen Liverpool vor dem Fernseher ermöglichten sie im heimischen Saal an der Dennemarkstraße ein Wiederhören der großen Hits von Freddie Mercury, Brian May, John Deacon und Roger Taylor. Bei der 9. Nieukerker Kultnacht gastierten die „Queenkings“, eine der besten und angesagtesten Queen-Tributebands.