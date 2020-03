Städte helfen Händlern in der Corona-Krise : Digitaler Marktplatz soll Firmen helfen

Die meisten Geschäfte haben wegen der Corona-Krise geschlossen, darunter auch Blumenläden wie Gatzweiler in Straelen. Foto: Michael Klatt

Auch bei Läden, die wegen des Coronavirus schließen mussten, soll die Kaufkraft möglichst vor Ort bleiben. Geldern und Straelen bauen Internet-Plattformen auf, auf denen Unternehmen ihre Angebote präsentieren können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Klatt und Bianca Mokwa

„Geldern rückt zusammen“, heißt die Losung. Symbolisch zu verstehen ist das natürlich nur, denn physische Nähe verbietet sich in Corona-Zeiten. Doch auf der Internetseite www.geldernlokal.de steht dieser Appell ganz oben über einem neuen Angebot. Die Stadt bietet seit Montag allen Geldernern eine Plattform, sich gegenseitig zu helfen. „Dafür brauchen wir Sie“, heißt es beim Hinweis auf ein Anmeldeformular.

Dort können sich laut Stadt-Pressesprecher Herbert van Stephoudt Firmen eintragen und ihre Angebote darstellen. Auch das Hochladen von Image-Filmen sei möglich. „Die Seite soll einen Mehrwert haben, sie soll für alle nützliche Hinweise in der Krise bieten“, wünscht sich van Stephoudt. Dabei soll es mehr sein als ein „Branchenbuch“. Bürgermeister Sven Kaiser: „Wir möchten, dass die Seite sowohl für die jeweiligen Akteure als auch für die Nutzer einen Mehrwert mit sich bringt. So können die Unternehmen nicht nur Informationen zu ihrem Angebot einstellen, sondern liefern auch Tipps, die gerade in der jetzigen Krisenzeit für andere eine große Hilfe darstellen können.“

Info Lieferdienste und Abholservice Übersicht Zahlreiche Geschäfte und Lokale haben sich auf unseren Aufruf gemeldet. Unter www.rp-online.de/geldern gibt es eine Übersicht über Liefer- und Abholservice in unserer Region. Sie wird täglich aktualisiert. Weitere Infos gibt es auf der Plattform www.rp-gemeinsamstark.de.

Dabei sei zum Beispiel daran gedacht, Hinweise darauf zu erhalten, welche steuerlichen Dinge in Zeiten von finanziellen Einbußen während der Corona-Krise schon jetzt unbedingt zu beachten sind, oder auch dazu, welche Beratungsmöglichkeiten es auch innerhalb Gelderns für die Bewältigung der Probleme gibt.

Arbeitsschutz van den Brand in Geldern hat auch zu. Foto: Dirk Möwius

Auf die Unterstützung der lokalen Ökonomie zielt auch das Projekt, das in der Blumenstadt die Wirtschaftsförderung gemeinsam mit der Unternehmergemeinschaft „Aus Straelen“ gerade auf die Beine stellt. Auf www.straelen.de können Straelener Firmen ihre Serviceangebote während der Corona-Krise angeben. „Das ist in erster Linie auf die Stärkung des Einzelhandels ausgelegt“, erklärt Wirtschaftsförderer Uwe Bons. Es komme darauf an, die Kaufkraft im Ort zu halten. „Bieten Sie Lieferdienste und/oder Abholdienste?“ „Können Kunden bei Ihnen Gutscheine kaufen?“ Das unter anderem wird auf dem Bogen, auf dem die Unternehmen weitere Angaben über sich machen können, abgefragt. Rund 20 Anmeldungen sind laut Bons auf diesem Weg bisher eingegangen, täglich kämen weitere dazu.

Nicht im Blick hat Bons mit dieser Plattform den Austausch über private Unterstützungsangebote. Hier verweist er auf die Facebook-Initiative „Nachbarschaftshilfe Herongen & Broekhuysen“. Die hat sich vor fast drei Wochen gegründet, organisiert Hilfen zum Beispiel fürs Einkaufen und Gassigehen und sammelt nützliche Informationen aus Straelen und darüber hinaus. Straelens Wirtschaftsförderer will nicht ausschließen, die Einzelhandelsplattform demnächst mit dem eher privaten Angebot und Austausch zu verknüpfen.

Raumausstatter Theunissen in Straelen. Foto: Michael Klatt

Allgemein wird in der Corona-Krise die digitale Kommunikation immer wichtiger. So nutzen Bürgermeister Videobotschaften, um die Bewohner direkt zu informieren. Die Bürger tauschen sich in Gruppen aus, bieten Hilfen an, sprechen sich gegenseitig Mut zu. Alpen und Sonsbeck wollen diese lokalen Ressourcen bündeln und ein soziales Netzwerk nutzen, das dazu entwickelt wurde, Menschen, Politik, Vereine, Geschäfte, Schulen und Unternehmen zusammenzubringen: den so genannten digitalen Dorfplatz des Schweizer Unternehmens „Crossiety“, der deutlich mehr Optionen zur lokalen Vernetzung bietet als Facebook.