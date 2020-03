Interview Lothar Roelofs : Das Hobby zum Beruf gemacht

Deutschlands bester Angler 2002 berichtet über Erlebnisse im Einzelhandel, Einbrüche und einen Überfall.

Lothar Roelofs, 55 Jahre alt, führt nun im 17. Jahr seine Anglerecke in Geldern. Damals beriet er die Angler im Gelderland noch auf wenigen Quadratmetern im kleinen, versteckten Ladenlokal An der Barriere. Seit einigen Jahren begrüßt er seine Kunden in der „Anglerecke 2.0“ an der E-Dry-Kreuzung auf der Klever Straße. Neben viel Spaß und Freude am Beruf, berichtet er auch über die dunklen Momente. Einige sind erst wenige Monate alt.