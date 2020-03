Die gute Tat : Ehrliche Finder in Sevelen bringen Geld zur Polizei

Viel Geld brachten die beiden Issumer zur Polizei. Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Sevelen Dank ehrlicher Finder hat ein 20-jähriger Issumer viel Geld zurückbekommen. Es handelt sich laut Polizei um eine Summe im unteren fünfstelligen Bereich. Wie die Polizei am Montag meldete, entdeckte am Donnerstag, 19. März, ein 63-jähriger Issumer an der Duisburger Straße in Höhe der Einmündung Haffmannsdyck auf dem Grünstreifen und auf einem angrenzenden Feld herumliegende und herumfliegende Geldscheine.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken