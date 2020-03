Fakten und Hintergrund : Keine Angst vor der Steuererklärung

Die Leiterin des Gelderner Finanzamtes empfiehlt allen, ihre Steuererklärung zu machen. In vielen Fällen erhalte man Geld zurück. Am besten erledige man die Erklärung online. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Birgit Hufen-Batzke, Leiterin des Finanzamts Geldern, rät allen, kein Geld zu verschenken.

Auch für das Jahr 2019 können sich die Bürger, die eine Steuererklärung abgeben müssen, erneut mehr Zeit für die Erstellung lassen. Die gesetzliche Abgabefrist für die Einkommensteuererklärung 2019 endet am 31. Juli. Sofern ein Steuerberater oder ein Lohnsteuerhilfeverein bei der Erstellung der Erklärung mitwirkt, müssen die Steuererklärungen sogar erst bis zum 28. Februar 2021 dem Finanzamt vorliegen. Da dieser Tag auf einen Sonntag fällt, bleibt für die Abgabe der Steuererklärung bis zum 1. März 2021 Zeit. Zudem müssen seit einiger Zeit grundsätzlich keine Belege mehr eingereicht werden. Die Belege sind aufzubewahren und nur noch auf konkrete Nachfrage des Finanzamts vorzulegen. Dazu sind die Belege mindestens bis zum Abschluss des Besteuerungsverfahrens aufzubewahren.

Birgit Hufen-Batzke wirbt für die elektronische Steuererklärung über „Mein ELSTER“. Die Finanzverwaltung biete mit „ELSTER – Ihr Online-Finanzamt“ die Möglichkeit, die Steuererklärung elektronisch zu erledigen und an das Finanzamt zu übermitteln. Das kostenlose Online-Angebot der Steuerverwaltung könne unter www.elster.de oder über ein entsprechendes Steuerprogramm von Drittanbietern genutzt werden. „Neben dem Abruf von Bescheinigungen ist die Übernahme von Daten aus dem Vorjahr ein weiterer Vorteil der Abgabe über Mein ELSTER. Angaben zu Fahrten zwischen Wohnung und ersten Tätigkeitsstätte oder haushaltsnahen Dienstleistungen werden automatisch übernommen. Wenn sich nichts verändert hat, ist die Steuererklärung dadurch schnell erledigt.“ so Birgit Hufen-Batzke. Die ausgefüllte Steuererklärung werde auf elektronischem Wege und aufgrund der vorherigen Registrierung authentifiziert und direkt an das Finanzamt gesendet – ganz ohne Ausdruck und ohne Unterschrift.