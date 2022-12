In der Monheimer Altstadt Monheims Weihnachtsmarkt ist eröffnet

Monheim · Noch bis Sonntag ist der Monheimer Weihnachtsmarkt geöffnet. Er ist Teil des Sternenzaubers. Auch die Eisbahn am Eierplatz lädt weiter zum Rundendrehen ein. Glühwein gibt es an beiden Standorten. Besondere Getränke erwarten die Besucher des Marktes an den 40 Ständen zwischen Schelmenturm und Kapellenstraße.

09.12.2022, 18:32 Uhr

Lichterglanz und Glühwein, Kreatives und Kulinarisches laden ein, über den Monheimer Weihnachtsmarkt zu bummeln. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)