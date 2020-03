Dorfspaziergang in Corona-Zeiten : Wankum – Gipfel der Gelassenheit

Die Einwohner der Ortschaft nehmen die Einschränkungen durch die Virus-Krise mit Gleichmut hin.

So sehen wohl Genießer aus: Gemächlich rollen die Frau und der Mann auf ihren Fahrrädern die Landfriedensstraße entlang. Die dicken Jacken schützen gegen die doch noch frischen Temperaturen, die Gesichter leuchten in der Sonne. „Wir drehen jeden Tag eine Runde mit dem Rad, wenn es so schön ist. Und wenn das Wetter schlecht ist, machen wir einen Spaziergang durch die Felder.“ Gudrun und Udo Felbeck machen das, was auch beim strengen Kontaktverbot in Corona-Zeiten noch erlaubt ist. Das Ehepaar hält sich so oft es eben geht draußen auf, unter Einhaltung des Abstandsgebots zu anderen natürlich. „Leider sind zurzeit keine Treffen mit unseren Freunden möglich, aber da müssen wir durch“, sagt der Mann.