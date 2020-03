Einzelhandel in Glehn : Neues Geschäft trotz Corona-Krise

Glehn Nadine Eßers hat jetzt an der Bachstraße in Glehn ihr Geschäft „Sweet Vanilla Macarons“ eröffnet. Einen Cafébetrieb wird es nicht geben.

Es wirkt tollkühn, dass Nadine Eßers gerade in Zeiten von Corona ihr Geschäft eröffnet hat. Die 32-Jährige hat jetzt den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit gewagt mit ihrem Laden „Sweet Vanilla Macarons“. Kenner wissen, dass es an der Bachstraße 18 in Glehn nun das französische Baisergebäck aus Mandelmehl zu kaufen gibt, dessen Herkunft bis ins Mittelalter zurückreicht.