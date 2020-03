St.-Clemens-Hospital : Dank für ehrenamtlichen Patientendienst

GELDERN Seit mehr als 32 Jahren leistet der Patientendienst im St.-Clemens-Hospital wertvolle Unterstützung für alle Menschen, die zur Behandlung oder zu Besuch in das Gelderner Krankenhaus kommen. Die ehrenamtlichen Helfer begrüßen die Eintretenden am Empfang, erklären ihnen den Weg und haben für jeden ein freundliches Wort.

Beim Empfang vor der Corona-Krise dankte Ulrike Eller, stellvertretende Kaufmännische Direktorin des Hauses, den fleißigen Unterstützern. „Freundlichkeit und christliche Nächstenliebe sind Werte, denen wir uns im St.-Clemens-Hospital verpflichtet fühlen. Ihr Ehrenamt ist Dienst an der Gemeinschaft, ein ehrenhafter Dienst für andere. Es ist schön, Sie an unserer Seite zu wissen.“ Ein besonderer Gruß ging an die beiden Jubilarinnen der Gruppe. Ursula Tömp wurde für ihr 25-jähriges Engagement geehrt. Margret Gastens kann auf stolze 15 Jahre Ehrenamt zurückblicken. Gleichzeitig verabschiedete sich das am längsten aktive Mitglied des Patientendienstes in den „Ruhestand vom Ehrenamt“. Elfriede Kasperzak war seit dem Gründungsjahr 1987 dabei.