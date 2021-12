Enttäuscht über Ratsentscheidung : FDP will Elternbeiträge abschaffen

Geldern Im Gelderner Rat fand der Vorschlag der Liberalen keine Mehrheit. Dabei sei das ein wichtiger Faktor für Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Kritik richtet sich vor allem gegen die Antihaltung der CDU.

Auch der Vorsitzende der FDP Geldern, Steffen Feltens, zeigt sich enttäuscht über die Abstimmung und übt Kritik an der CDU. Der Fraktionsvorsitzende der Christdemokraten, Michael Cools, hatte in seinen Ausführungen sogar von „großer Genugtuung“ angesichts der Ablehnung des FDP-Antrags gesprochen. Die Streichung der Beiträge hätte den Haushalt jährlich mit mehr als 1,4 Millionen Euro belastet. Das wäre nur über eine Erhöhung der Grundsteuern gegenfinanzierbar gewesen. „Dass sich die CDU hier komplett einem Dialog verweigert hat, finde ich der Sache nicht angemessen. Unternehmen aus Geldern werben bereits auf der Suche nach Fachkräften damit, die Elternbeiträge für ihre Angestellten zu bezahlen, der Wiedereinstieg von Frauen in den Beruf wird durch die hohen Beiträge unnötig erschwert, das kann man so einfach nicht stehen lassen. Wir werden im nächsten Jahr alles daransetzen, die Bemessungsgrundlage der Elternbeiträge zu reformieren, um kurzfristig zumindest eine Entlastung der Familien herbeizuführen“, so die FDP. Das langfristige Ziel, die Elternbeiträge abzuschaffen, bleibe trotz der Niederlage bestehen. „Wir sehen die Abschaffung als gesellschaftspolitisch notwendig und haushaltspolitisch verantwortbar an, das bleibt unser Standpunkt und dafür werden wir auch weiter entschieden kämpfen.“ Er sei optimistisch, dass in der Zukunft andere Mehrheiten möglich seien, so Feltens.