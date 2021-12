Rezepte für die Feiertage : Wie der perfekte Gänsebraten gelingt

Kevelaer Der Gänsebraten gehört für viele Menschen an Weihnachten dazu. Auch für André Leenings, Küchenchef des Restaurants Alt Derp in Kevelaer. Hier zeigt er, wie man ihn ideal zubereitet.

Er ist einer der Klassiker an Weihnachten: Der Gänsebraten. Auch André Leenings kocht ihn jedes Jahr. „Der Gänsebraten an Weihnachten ist Tradition und wird in unserer Familie seit drei Generationen gepflegt. Meine Großeltern haben damit angefangen. Sie waren sehr gläubig“, sagt der Küchenchef des Restaurants Alt Derp in Kevelaer. „Der Ursprung des Gänsebratens geht ja zurück auf den katholischen Brauch der Martinsgans, die vor Beginn der adventlichen Fastenzeit am 11. November gegessen wird. Am Heiligabend endet die Fastenzeit, und die Gans kommt als Festtagsbraten auf den Tisch. Ich bereite sie meistens schon am Heiligen Morgen zu, sodass ich mich abends nach der Messe und der Bescherung nur noch um die Beilagen kümmern muss. Die Menge reicht meist auch noch für den 1. und 2. Weihnachtstag“, so Leenings weiter.