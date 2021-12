Von Schülern für Senioren : Schüler bringen Leckereien zum Adelheidhaus

Geldern Der große Adventsbasar im Friedrich-Spee-Gymnasiums musste wegen Corona ausfallen – doch die 7b hatte schon ihre Gläser mit Leckereien befüllt. Sie verschenkte sie dann an das Adelheidhaus.

Zum großen Bedauern aller Beteiligten musste der Adventsbasar am Friedrich-Spee-Gymnasium erneut abgesagt werden. Dieses Mal jedoch hofften alle bis zum Schluss, dass er stattfinden kann und so wurden beispielsweise die Gläser, die zum Verkaufen gedacht waren, von den Schülerinnen und Schülern der 7b mit leckeren Zutaten für Brownies und gebrannte Mandeln befüllt und weihnachtlich dekoriert. Was sollte nun damit passieren? Was könnte, wie sonst auf dem Adventsbasar, ein Strahlen in den Augen der neuen Besitzer hervorrufen und auch der Klasse ein gutes Gefühl geben? Schnell war klar, dass der weitere Aspekt, die Klassenkasse aufzufüllen, dieses Jahr und in dieser Situation keine Rolle spielen sollte, sondern die befüllten Gläser an ein Altenheim gespendet werden könnten.