Private Initiative in Geldern : 80 Geschenke für bedürftige Kinder

Simone Schouren und Alfred Mersch können dank des großen Echos auf die Aktion viele Kinder aus dem Gelderland beschenken. Foto: privat

Geldern Simone Schouren sammelte seit Oktober in privater Initiative Weihnachtsgeschenke für den Nachwuchs. Dafür stellte sie in ihrem Kosmetikstudio in der Parfümerie Pieper in Geldern einen Baum mit Wunschzetteln auf.

So sieht vielleicht das Auto des Christkinds aus: Ein riesiger Kuschel-Teddybär lugt zwischen Spielen, Büchern, CDs und unzähligen Spielsachen im Innenraum des Fahrzeuges hervor, das vor dem Laden der Gelderner Tafel in der Jahnstraße hält. Alles, was das Kinderherz begehrt ist in bunt verpackte Geschenke mit Schleifen gehüllt. Hier und da glänzt nur der Aufkleber eines Spielwarengeschäftes hervor, in dem der Inhalt gekauft wurde. Und er verrät, dass dieses Christkind einen irdischen Ursprung hat.

„Rund 80 Geschenke für bedürftige Kinder sind zusammengekommen“, sagt Simone Schouren. Seit Oktober sammelte die Kosmetikerin in privater Initiative Weihnachtsgeschenke für den Nachwuchs von bedürftigen Familien. „Wir haben in meinem Studio in der Parfümerie Pieper in der Innenstadt einen Baum mit Wunschzetteln aufgestellt. Unsere Kundinnen, die in der Regel etwas solventer sind, konnten einen Zettel mitnehmen, das Geschenk kaufen und anschließend das Paket bei mir wieder abgeben“, erklärt die 54-Jährige aus Grefrath ihre Aktion.

Info Die Tafel sucht Mitstreiter Mitmachen Der Gelderner Tafel Verein ist aktuell besonders auf handfeste Unterstützung angewiesen. „Aufgrund einiger Krankheitsfälle benötigen wir derzeit dringend vor allem zupackende Männer und Frauen, die uns für ein paar Stunden in der Woche vormittags beim Einholen unserer Lebensmittelspenden unterstützen“, so der Vorstandsvorsitzende der Tafel, Alfred Mersch. Kontakt unter 0173 256 14 75.

In Absprache mit Alfred Mersch, Vorstandsvorsitzender des Gelderner Tafel Vereins, habe sie sich Wünsche für Kinder von null bis 18 Jahren überlegt und auf Zettel an einen Wunschbaum gehangen, erzählt Simone Schouren. „Und immer, wenn die Zettel alle weg waren, habe ich neue geschrieben.“ Dass die Aktion so erfolgreich sein würde, damit habe sie aber selbst nicht gerechnet. „Und ich war jedes Mal sehr gerührt, wenn immer noch mehr Päckchen von meinen Kundinnen gebracht wurden – selbst von solchen, die aus Glaubensgründen eigentlich gar kein Weihnachtsfest feiern“, so die Kosmetikerin. Auf die Idee sei sie gekommen, als sie einen Bericht las. „Darin ging es um Eltern, die aus finanziellen Gründen nicht in der Lage sind, ihren Kindern etwas zu Weihnachten zu schenken. Und diese Tatsache ist traurig“, so Schouren. „Ich finde, dass jedes Kind etwas zu Weihnachten geschenkt bekommen sollte und wollte etwas für diese Kinder tun.“ Mit ihrer Idee landete sie dann bei Alfred Mersch von der Gelderner Tafel, der sie gerne unterstützte. „Das wird wirklich eine große Freude für die Kinder“, ist Alfred Mersch überzeugt, als er an diesem Morgen die vielen hübsch verpackten Weihnachtsgeschenke in Körben und Taschen aus dem Auto von Simone Schouren trägt. Gerade erst hätten die Mitglieder der Gelderner Tafel mehrere hundert Lebensmittel-Spendenpakete aus Geldern und Straelen im Rahmen der eigenen Weihnachtsaktion „Fröhliche Weihnachten für alle“ entgegengenommen. „Das war auch in diesem Jahr wieder ein großer Erfolg“, sagt Alfred Mersch. „Und wir möchten unseren Spendern ganz herzlich dafür danken.“

Dann schaut er auf die vielen bunten Pakete, die sich kurz darauf rund um den Tannenbaum im Tafel-Laden, in dem normalerweise Lebensmittelspenden an Bedürftige der Region ausgegeben werden, stapeln. Alfred Mersch freut sich über die großzügige Geschenke-Spende für die Kinder: „Diese extra Aktion im Rahmen einer ganz privaten Initiative, das finde ich natürlich ganz toll und danke Simone Schouren und ihren Kundinnen für die Unterstützung der vielen bedürftigen Kinder in unserer Region.“ Und ein paar Kinderaugen mehr werden dank den Christkind-Helferinnen aus dem Kosmetikstudio an diesem Weihnachtsabend nun sicher leuchten.

(RP)