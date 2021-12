Konrad Groeger und Weihnachten 1946 in Kerken : Das erste Weihnachtfest am Niederrhein

Kerken Konrad Groeger und seine Familie wurden im Juli 1946 aus dem schlesischen Krummöls vertrieben. Vor 75 Jahren feierten alle das erste Weihnachtsfest in Kerken – fern der Heimat. Er erinnert sich noch genau.

Mit diesen Erinnerungen sitze ich kurz vorm Fest im warmen Zimmer. Das Weihnachtskonzert in der Basilika zu Kevelaer hat mich richtig auf das Fest eingestimmt. Und so denke ich an das Weihnachtsfest vor 75 Jahren. Das erste Weihnachten in der Fremde, das erste Weihnachtsfest nach der Vertreibung aus dem Heimatdorf Krummöls in Schlesien. Dieses Weihnachtsfest jährt sich in diesem Jahr zu 75. Mal.

Ich kann mich noch heute sehr gut an das Fest von 1946 erinnern. Wir wohnten mit acht Personen in zwei Zimmern, also in einem Schlafraum und einem Wohnraum, der auch als Küche diente. Wir hatten nichts. Doch es war Weihnachten, und irgendwie waren wir in weihnachtlicher Vorfreude. Unsere Mama hatte doch etwas gebacken. Unser Vater brachte von der damaligen Fleischwaren-Fabrik Franz Kleinbongartz ein paar Markknochen und ein wenig Fleisch mit, sodass unsere Mama eine kräftige Suppe und zu den Kartoffeln eine schmackhafte Soße zubereiten konnte. Das war eine Wucht. Unser Vater war in der ersten Zeit bei dieser Firma als Hilfsarbeiter beschäftigt. Ja, und einen Christbaum hatten wir auch. Den konnten wir zwar nicht im Wald so einfach schlagen. Doch für eine Mark schmückte eine kleine Fichte unser Wohnzimmer. Ja, bei dieser Enge haben wir noch Platz für dieses Bäumchen gefunden. Und der Christbaumschmuck? Den mussten wir in Schlesien lassen. So habe ich auf Pappe Monde, Sterne, Herzen und manches mehr gemalt, sie sorgsam ausgeschnitten, mit Wasserfarbe bemalt, mit einem Bindfaden versehen an das Bäumchen gehängt. Welch ein wunderschön geschmückter Baum, so meinte ich als zehnjähriger Junge. Tage zuvor hatte uns der damalige Pastor Karl Arden Löffel und Gabeln, die braun lackiert waren, geschenkt. Dazu gab es Teller und Tassen, woher weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich super happy war, dass es Selbstgebackenes und ein schmackhaftes Essen gab. Und wir hatten einen Löffel und eine Gabel. Die Christmette begann morgens um 5 Uhr in Aldekerk. Sie war für mich der Höhepunkt des Weihnachtsfestes 1946. Da wir Mitte Dezember von der Stendener Mühle in unsere neue Unterkunft eingewiesen wurden, besuchte uns zwischen Weihnachten und Neujahr der damalige Amtsdirektor Hartmann. Er bewunderte den schönen Christbaum. Ich durfte mir anderen Tags ein Päckchen Kerzen bei ihm abholen. Diese habe ich dann mit Wäscheklammern am Baum befestigt. So brannten bei uns zum Jahresende echte Wachskerzen. Fast hätte ich so unseren Verlust der Heimat in Schlesien und unsere Armut vergessen.