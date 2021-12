Neues aus der Gastronomie : Restaurant Pfanne in Straelen setzt auf eigenes Bier

Straelen Mit Hilfe des „Sofortprogramms Innenstadt“ konnte jetzt in der Blumenstadt ein leerstehendes Lokal neu vermietet werden. Was die Gäste erwartet.

Neu gestaltet und vor Weihnachten wiedereröffnet wurde das Restaurant Pfanne, Venloer Straße 3, in Straelen. Zunächst wird es nur einen eingeschränkten Betrieb in der kleinen Wein- und Bierstube direkt am Marktplatz geben, erklärt Inhaber Norbert Schreurs. Seine Pläne: „Geschlossene Gesellschaften in einer Größe von 15 bis maximal 60 Personen können unser Restaurant für Familienfeiern oder Betriebsfeste mieten und ein Menü bei uns genießen. Im Frühjahr oder Sommer folgt dann die eigentliche Eröffnung mit einer saisonalen „à la carte“ Speisenauswahl mit frischen Zutaten und feiner regionaler Küche. Dazu servieren wir ausgewählte Wein- und Bierspezialitäten. Auch ein hauseigenes Bier wird es geben: Das Pfannen-Bräu. Den Termin geben wir natürlich rechtzeitig bekannt.“