Am Südwall in Geldern : Action eröffnet Donnerstag seinen Markt in Geldern

Der Eingang zum neuen Action-Markt in Geldern. Foto: Martin van der Pütten

Geldern Am Donnerstag, 23. Dezember, eröffnet der Non-Food-Discounter Action seine neue Filiale in Geldern. Das Geschäft liegt am Südwall im rückwärtigen Bereich des früheren Woolworth-Marktes.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das lange Warten hat ein Ende: Am Donnerstag, 23. Dezember, eröffnet der Non-Food-Discounter Action seine neue Filiale in Geldern. Das Geschäft liegt am Südwall im rückwärtigen Bereich des früheren Woolworth-Marktes. Auf einer Verkaufsfläche von gut 780 Quadratmetern finden Kunden von Action über 6000 Produkte in insgesamt 14 Produktkategorien wie Sport, Haushalt, Körperpflege, Do-it-Yourself, Deko oder Spielzeug und Unterhaltung. Action betreibt in den Niederlanden, Luxemburg, Belgien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Polen, Italien und in der Tschechischen Republik mehr als 1900 Filialen.

Bart Raeymaekers, Geschäftsführer von Action Deutschland freut sich über die neue Filiale in Geldern: „Der Standort erfüllt alle Kriterien, die unseren Kunden ein angenehmes Einkaufserlebnis ermöglichen. Dazu gehören breite und helle Gänge sowie ausreichend Parkplätze. Der Standort ist zudem sehr gut erreichbar.”

Die Action Filiale im Südwall 28 startet am 23. Dezember den Verkauf. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 9 bis 20 Uhr. Auf gut 780 Quadratmetern Verkaufsfläche arbeiten zwischen 15 und 20 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit. Die Filiale sucht aktuell noch Personal.

„Mit der Eröffnung setzen wir unseren Expansionskurs fort und etablieren die Marke Action weiter auf dem deutschen Handelsmarkt. Wir sehen, dass unsere Kunden teilweise lange Wege auf sich nehmen, um in unseren Filialen einzukaufen. Wir möchten dort sein, wo unsere Kunden sind und planen weitere Filialen in Deutschland zu eröffnen“, sagt Raeymaerkers und erläutert die Produktphilosophie des Non-Food-Discounters: „Für uns steht das Einkaufserlebnis im Vordergrund. Wir bieten ihnen ein überraschendes, abwechslungsreiches Sortiment und überzeugen sie mit äußerst niedrigen Preisen.”