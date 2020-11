Neubeginn bei der San-Lucar-Gruppe im spanischen Valencia : Ein neuer Job für ehemaligen Landgard-Chef Armin Rehberg

(kla) Bis Ende März 2020 war Armin Rehberg Chef bei der Gartenbaugenossenschaft Landgard in Herongen. Jetzt hat er eine neue Aufgabe. Ab dem 1. Januar 2021 unterstützt er als CEO Operations der Dachgesellschaft der San-Lucar-Gruppe von der Zentrale im spanischen Valencia aus die Geschäftsleitung. San Lucar ist eine globale Premiummarke für Obst und Gemüse.

San Lucar ist eine globale Premiummarke für Obst und Gemüse mit Niederlassungen in Deutschland, Österreich, Benelux, Spanien, Italien, Ecuador, Südafrika, Tunesien und Dubai. Das Unternehmen wurde 1993 vom Münchner Stephan Rötzer gegründet und beschäftigt heute rund 2800 Mitarbeiter, den Großteil auf firmeneigenen Farmen und in San-Lucar-Büros auf vier Kontinenten. Mit einem Angebot von über 100 Obst- und Gemüsesorten aus mehr als 35 Ländern ist San Lucar nach eigenen Angaben die Marke in der Branche mit dem breitesten Spitzensortiment auf dem Markt. Die Firma ist auf dem Weltmarkt für Obst und Gemüse tätig und expandiert momentan in die Region Naher Osten sowie Nordafrika, Russland und Kanada.