Fußball : Neuer Corona-Fall: Spiel des SV Straelen in Wuppertal abgesetzt

Straelen Die für Mittwoch geplante Partie des Regionalligisten findet nicht statt, weil sich ein weiterer SVS-Spieler infiziert hat. Das Training hat die Mannschaft aber am Dienstagabend wieder aufgenommen.

Das für den heutigen Mittwoch angesetzte Meisterschaftsspiel des Fußball-Regionalligisten SV Straelen beim Wuppertal er SV findet nicht statt. Staffelleiter Wolfgang Jades hat die Begegnung abgesetzt, nachdem sich ein weiterer Akteur des SVS mit dem Coronavirus infiziert hat. Das positive Ergebnis bei dem Spieler hatte es am Montagabend gegeben, als der SV Straelen bei der Mannschaft und dem Funktionsteam einen Corona-Schnelltest durchgeführt hatte, der vom Westdeutschen Fußball-Verband mittlerweile vorgeschrieben ist. Die Vereine in der Regionalliga müssen dem Verband einen Tag vor ihrer nächsten Begegnung schriftlich bestätigen, dass diese Tests auch stattgefunden haben.

Der SV Straelen hätte Staffelleiter Wolfgang Jades aber auch gebeten, die Partie in Wuppertal abzusetzen, wenn es keinen neuen Corona-Fall im Team gegeben hätte. Grund ist, dass die Mannschaft seit dem vergangenen Donnerstag in Quarantäne war und nicht trainieren konnte, nachdem ein erster Spieler des Regionalligisten ein positives Testergebnis erhalten hatte. Der Verein hatte daraufhin beschlossen, das Team und sein direktes Umfeld in Quarantäne zu schicken. Entscheidend dafür war auch, dass der SV Straelen erst am Montag vom zuständigen Gesundheitsamt aufgefordert wurde, eine Liste mit den Spielern zu erstellen, die engeren Kontakt zu dem betroffenen Kicker gehabt hatten.