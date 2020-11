Fußball : Kevelaerer SV liegt wieder im Soll

Kevelaer Nach der Trainer-Krise hat sich der A-Ligist wieder stabilisiert. Punktgleich mit Spitzenreiter Alemannia Pfalzdorf liegen die Kevelaerer auf dem zweiten Platz.

„Sportlich gesehen ist die Unterbrechung für uns natürlich sehr schade. Wir hatten einen guten Lauf. Allerdings war die Entscheidung richtig und alternativlos“, sagt Patrick Znak. „Die Hauptsache ist, dass die Jungs wieder Spaß am Fußball haben. Wir haben schon den Eindruck, dass nach dem Trainerwechsel noch einmal alle etwas enger zusammengerückt sind. Auch die Tatsache, dass wir den Youngsters mehr erfahrene Spieler an die Seite stellen können als noch zu Saisonbeginn, scheint sich positiv bemerkbar zu machen. Die jungen Spieler verspüren nicht mehr so intensiv den Druck, der auf ihnen lastete. Wir werden auch weiterhin verstärkt auf die Spieler unseres starken Nachwuchses bauen, haben jedoch auch gesehen, dass, um erfolgreich in dieser Liga zu sein, ein gewisser Grad an Routine mit auf dem Feld stehen muss.“