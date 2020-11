Weitere Coronafälle : Nations-League-Partie Schweiz gegen Ukraine abgesagt

Luzern Vor und nach dem Nations-League-Spiel gegen Deutschland hat es bei der Fußball-Nationalmannschaft der Ukraine positive Corona-Tests gegeben. Ein Schweizer Amtsarzt schickte das Team nun in Quarantäne. Das Länderspiel in Luzern fällt aus.

Wegen weiterer Corona-Fälle bei der ukrainischen Nationalmannschaft nach dem Deutschland-Spiel ist die Nations-League-Begegnung in der Schweiz abgesagt worden. Drei Fußball-Profis und ein Betreuer wurden am Dienstag kurz vor der Partie in Luzern positiv getestet. Bei der 1:3-Niederlage in Leipzig gegen Deutschland standen Ruslan Malinowskij und Junior Morares am Samstag genauso auf dem Platz wie die am Vortag ebenfalls positiv getesteten Jewgeni Makarenko und Eduard Sobol.