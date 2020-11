Corona-Ticker : Langenfelder Grundschullehrerin ist infiziert

Langenfeld/Monheim In Langenfeld sind nach der positiven Testung einer Lehrerin der Grundschule Richrath-Mitte (Standort Jahnstraße) laut Gesundheitsamt für eine Klasse mit 29 Kindern Kontakt-Quarantänen und eine Reihentestung angeordnet.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag 1003 Infizierte (-26). Von den kreisweit 1003 Infizierten wohnen in Erkrath 90 (+2 im Vergleich zu Montag / 12 Neuerkrankungen), in Haan 37 (-5/7), in Heiligenhaus 114 (+7/18), in Hilden 112 (+3/10), in Langenfeld 62 (-6/11), in Mettmann 83 (-3/10), in Monheim 95 (+6/15), in Ratingen 114 (-1/12), in Velbert 252 (-12/10) und in Wülfrath 44 (-17/0). Bislang gibt es 120 Corona-Tote und 4846 Genesene. 73 Covid-19-Kranke sind aktuell in einer Klinik, darunter 7 Langenfelder und 2 Monheimer. Die Neuinfektionen-Inzidenz beträgt 175,5 (-7,2).